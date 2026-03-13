Channel Surfer | 40 canali zero algoritmi TV anni ’90

Channel Surfer ripropone l’esperienza della televisione via cavo degli anni Novanta su YouTube, offrendo un flusso costante di contenuti da 40 canali diversi. La piattaforma elimina gli algoritmi predittivi, permettendo agli utenti di navigare senza raccomandazioni personalizzate. L’approccio si basa su un modello di trasmissione lineare che ricorda le televisioni tradizionali di quegli anni.

Channel Surfer ha trasformato l’esperienza di visione su YouTube riproponendo il modello della televisione via cavo degli anni Novanta, offrendo un flusso continuo di contenuti senza algoritmi predittivi. Questa piattaforma, lanciata recentemente e già raggiunta da oltre 10.000 visitatori nel primo giorno, propone una guida programmi dettagliata per le prossime ventiquattro ore e una selezione di quaranta canali tematici che spaziano dalla musica allo sport fino all’esplorazione spaziale. L’iniziativa nasce dal desiderio di Steven Irby di recuperare la casualità dello zapping televisivo, eliminando la fatica decisionale tipica dei infiniti delle piattaforme moderne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

