Champions League cambia la ripartizione dei ricavi | batosta clamorosa per l’Inter

Questa settimana, la Union of European Clubs, che rappresenta le piccole e medie società calcistiche europee, ha presentato una proposta di riforma per la redistribuzione dei ricavi della Champions League. La proposta prevede modifiche significative alla ripartizione dei fondi, con un impatto diretto sulle società partecipanti. La modifica potrebbe comportare una battuta d’arresto per alcune squadre, tra cui l’Inter.

Champions League. Questa settimana, la Union of European Clubs, l’associazione che rappresenta le piccole e medie società calcistiche europee, ha presentato una proposta di riforma per la redistribuzione dei ricavi delle competizioni UEFA. Il sistema attuale, che destina il 74% dei premi alla Champions League, il 17% all’ Europa League e il 9% alla Conference League, viene ritenuto impari dalla UEC, sostenendo come questo vada a creare maggiore disparità tra le big del calcio globale e le squadre di piccolamedia fascia. La proposta della UEC prevede l’eliminazione del “value pillar”, cioè la parte della ripartizione legata al ranking dei club e ai mercati televisivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Ricavi Inter, arrivano notizie positive anche con l’eliminazione dalla Champions League: ecco il perchédi Redazione Inter News 24Ricavi Inter, arrivano buone notizie nonostante la prematura eliminazione dalla Champions League: ecco spiegato il motivo...

Leggi anche: Ricavi Champions League, ufficializzati i premi in denaro per l’edizione 2024/2025! Inter leader di incassi in Serie A: le cifre

Inter, la benedizione di Fabio Capello per Chivu

Una selezione di notizie su Champions League

Temi più discussi: Come la Champions League cambia la mentalità dei tifosi italiani: attese, paure, superstizioni e rituali che accompagnano le notti europee; Champions League: le ultime notizie sulle formazioni di Galatasaray-Liverpool; Atalanta, Palladino post Bayern: Loro una squadra impressionante. Cambio modulo? Rifarei le stesse scelte; Il Tottenham è un disastro, Kinsky anche peggio: Tudor lo cambia al 17' sullo 0-3 e mette Vicario.

Kvara-show in Champions, in Francia sono tutti ai suoi piedi: Ha cambiato il destino del PSGUna serata da protagonista assoluto per Khvicha Kvaratskhelia, decisivo nella vittoria del Paris Saint-Germain contro il Chelsea in Champions League. L’ex stella del Napoli ha cambiato il ... tuttonapoli.net

La Champions League cambia le regole: le novità della Uefa per tutte le competizioni europeeCome riportato da Calcio&Finanza, dalla stagione 2025-26 in Champions League, Europa League e Conference League, il piazzamento finale nella prima fase avrà un peso sempre maggiore. Le squadre teste ... corrieredellosport.it

Destino ormai segnato in Champions League: i nerazzurri in attesa della semifinale di Coppa Italia (tra 40 giorni) sfidano l’Inter alla caccia di punti per rilanciare la corsa al quarto posto. Ederson torna in gruppo, c’è anche Scalvini - facebook.com facebook

Il cammino del Bodo Glimt in Champions League dalla sconfitta contro la Juventus del 25 novembre: 10/12/2025 Borussia Dortmund–Bodø/Glimt 2-2 20/01/2026 Bodø/Glimt–Manchester City 3-1 28/01/2026 Atlético Madrid–Bodø/Glimt 1-2 18/02/2026 Bodø/Gl x.com