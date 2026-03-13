Chalamet si gioca l’Oscar con la sua ingratitudine

Durante un’intervista trasmessa dalla CNN per Variety, Timothée Chalamet ha suscitato discussioni parlando di un episodio legato alla sua carriera. La conversazione è avvenuta mentre Hollywood si preparava a celebrare i prossimi Oscar, e il protagonista ha affrontato un tema di attualità nel mondo dello spettacolo. La sua intervista ha attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.