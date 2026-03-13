Chalamet si gioca l’Oscar con la sua ingratitudine
Durante un’intervista trasmessa dalla CNN per Variety, Timothée Chalamet ha suscitato discussioni parlando di un episodio legato alla sua carriera. La conversazione è avvenuta mentre Hollywood si preparava a celebrare i prossimi Oscar, e il protagonista ha affrontato un tema di attualità nel mondo dello spettacolo. La sua intervista ha attirato l’attenzione sui social e tra gli addetti ai lavori.
Mentre Hollywood celebra se stessa coi prossimi Oscar, Timothée Chalamet impasta la polemica del momento durante l’intervista che Matthew McConaughey gli ha cucito addosso in una diretta della CNN per Variety. Colleghi sul set di Interstellar, i due attori hanno chiacchierato con informalità, finché le risate di McConaughey hanno smesso di essere complici per risuonare di circostanza, poi di imbarazzo, di fronte alle dichiarazioni dell’attore candidato all’Oscar per Marthy Supreme, che ha detto di non voler vedere “le sale cinematografiche fare la fine del balletto o dell’opera, che gli artisti cercano di tenere in vita anche se a nessuno importa più”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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TIMOTHEE CHALAMET IN TROUBLE! (oscar at risk!)
Tutto quello che riguarda Chalamet si gioca l'Oscar con la sua...
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