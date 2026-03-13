Cesena-Frosinone le probabili formazioni

Domani alle 15 allo Stadio Dino Manuzzi si svolge la partita tra Cesena e Frosinone. Il Frosinone arriva dalla vittoria casalinga contro la Sampdoria, mentre il Cesena si prepara per questa sfida senza aver disputato altre partite recenti. Le probabili formazioni delle due squadre sono state annunciate e le due compagini si affrontano in questa partita valida per il campionato.

Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, il Frosinone è impegnato domani sul campo del Cesena, sfida in programma alle ore 15 allo Stadio Dino Manuzzi. Si tratta della quartultima trasferta della stagione regolare, prima di quelle contro Südtirol, Modena e Juve Stabia, mentre al Benito Stirpe mancano ancora cinque gare da disputare. Al termine del match con la Sampdoria, l’allenatore Alvini ha espresso chiaramente le ambizioni della squadra: «Non ci accontentiamo, vogliamo andare a prendere le due squadre davanti». Il tecnico giallazzurro sottolinea così la determinazione della squadra in un campionato dove la classifica resta molto corta, con poche squadre racchiuse in pochi punti a contendersi la promozione diretta. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Cesena vs Frosinone, trentesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Spezia-Frosinone, le probabili formazioniIl Frosinone si prepara alla trasferta all’“Alberto Picco” di La Spezia con l’obiettivo di confermare il momento positivo e consolidare la propria... Paga Settembre e Doppia Novità Invalidi: Assegno di Inclusione, Lavorazioni SFL, 500€ Bonus e AUU Approfondimenti e contenuti su Cesena Frosinone le probabili formazioni Temi più discussi: Pronostico Cesena-Frosinone: analisi, quote e consigli; Il Frosinone batte la Sampdoria che viene agganciata dal Mantova; Prossime partite e calendario completo del Frosinone; ?? Cesena-Frosinone, le probabili: chance per Corazza? Si rivede Kvernadze. Cesena-Frosinone: una coreografia in tutta la Curva MareNella gara casalinga più delicata della stagione, quella che può segnare il futuro in panchina di Michele Mignani, la curva Mare ribadisce l’appoggio ... corriereromagna.it Pronostico Cesena vs Frosinone – 14 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Cesena e Frosinone si giocherà il 14 Marzo 2026 alle 15:00 al suggestivo Stadio Dino Manuzzi. Un incontro che promette intensità e ... news-sports.it Prosegue la prevendita dei biglietti per la partita Cesena FC - Frosinone Calcio, valida per la 30° giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026 ed in programma sabato 14 marzo alle ore 15:00 all’Orogel Stadium - Dino Manuzzi. - facebook.com facebook