Cesa doppio ordigno davanti a un bar di via Matteotti | caccia a due uomini

A Cesa, nella notte, due uomini sono ricercati dopo aver fatto esplodere due ordigni davanti a un bar di via Matteotti. L’esplosione si è verificata intorno alle 2:00, causando scompiglio tra i residenti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità stanno cercando di identificare i responsabili e di ricostruire la dinamica dell’episodio.

Emergono nuovi dettagli sull'esplosione che l'altra notte ha scosso il centro di Cesa, dove intorno alle 2:00 un violento boato ha svegliato i residenti di via Matteotti. Sono state due i malviventi che, a bordo di una Fiat Panda di colore scuro, hanno piazzato i due ordigni artigianali davanti all’ingresso di un bar della zona. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero collocato una prima bomba, ma la miccia non sarebbe partita. Dopo circa dieci minuti, i due sarebbero tornati sul posto e avrebbero piazzato un secondo ordigno. Poco dopo entrambi gli ordigni sono esplosi, provocando una forte deflagrazione che ha sventrato la serranda del locale, mandato in frantumi la porta in vetro e danneggiato alcune vetrine interne del bar. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

