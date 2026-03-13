Cervia ferma 30 anni | Puntiroli chiede svolta

Cervia, una città che da più di trent’anni non ha visto cambiamenti significativi, è al centro di un dibattito pubblico. Il candidato sindaco Enea Puntiroli ha recentemente criticato la gestione politica locale, sostenendo che la città sia rimasta invariata per tre decenni. La discussione si concentra sulle proposte di una possibile svolta, senza che siano stati ancora definiti passi concreti.

La città di Cervia si trova al centro di un dibattito acceso che vede il candidato sindaco Enea Puntiroli lanciare una dura accusa alla gestione politica locale, definendola ferma da oltre trent'anni. La nota diffusa dal candidato sottolinea come la stessa area politica abbia guidato la città per decenni, rendendo la richiesta di continuità un invito a mantenere lo status quo invece di aprire una nuova stagione. Il programma proposto punta su temi cruciali come il futuro delle imprese balneari, la direttiva Bolkestein, lo sviluppo del porto e dell'asta canale, oltre al rilancio del commercio e dell'artigianato locale. Oltre alle questioni economiche, il piano include la sicurezza, il decoro urbano, il sostegno alle famiglie e agli anziani, i trasporti e una visione di sviluppo pluriennale.