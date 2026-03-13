Cerimonia | Unipi conferisce a 10 docenti l' Ordine del Cherubino e saluta 6 professori emeriti

Venerdì 13 marzo, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza, si è svolta una cerimonia in cui dieci docenti hanno ricevuto l’Ordine del Cherubino e sei professori emeriti sono stati ufficialmente salutati. L’evento ha coinvolto membri dell’università e rappresentanti accademici, con momenti di riconoscimento e commemorazione ufficiale. La cerimonia si è conclusa con un saluto formale ai professori emeriti.

L’onorificenza è conferita a professori e professoresse per particolari meriti scientifici o per il contributo dato alla vita e al funzionamento dell’Ateneo Venerdì 13 marzo, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza, si è tenuta la cerimonia ufficiale di saluto ai professori emeriti e il conferimento dell’Ordine del Cherubino. La cerimonia è stata introdotta dal rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi. I nuovi professori emeriti sono sei: Massimo Augello, Stefano Del Prato, Stefano Garzonio, Giacomo Lorenzini, Giuliano Manara e Franco Turini. Il titolo di emerito è attribuito con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, su richiesta degli atenei, a professori ordinari in pensione con almeno venti anni di servizio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Docenti e scuola pubblica: dal cast de ‘Il bene comune’ (Papaleo, Pandolfi e Scalera) arriva l’appello ad “Aumentare gli stipendi di maestri e professori, ridare centralità alla figura dell’insegnante” Il mistero del cherubino: a Roma l’angelo somiglia a MeloniScoppia il caso politico a San Lorenzo in Lucina dopo il restauro Nel cuore di Roma, tra le navate silenziose… Nel cuore di Roma, tra le navate...