Cerca di rapire bambina di 2 anni dalle braccia della mamma

Nella serata di giovedì 12 marzo, un episodio si è verificato in un quartiere di Trieste, quando una donna ha tentato di prendere una bambina di due anni dalle braccia della madre. La donna ha cercato di rapire la piccola, provocando paura tra i presenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per gestire la situazione.

Paura nella serata di giovedì 12 marzo in un quartiere di Trieste, dove una donna avrebbe cercato di sottrarre una bambina di appena due anni alla madre. L’episodio, avvenuto in strada e riportato dall’agenzia ANSA, ha attirato l’attenzione di diversi passanti. La piccola era tra le braccia della mamma quando la sconosciuta si sarebbe avvicinata improvvisamente. Il tentativo è stato però bloccato dalla reazione immediata della donna. Secondo quanto ricostruito successivamente, la protagonista dell’episodio sarebbe una quarantenne di origine brasiliana. La donna avrebbe mostrato comportamenti che farebbero pensare a un possibile disagio di tipo psicologico. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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