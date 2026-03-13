Nel centro dedicato ai disturbi della nutrizione si è svolto un open day che ha attirato numerosi visitatori. Dal 2009, sono state registrate 1088 prime visite, con circa 300 persone che si sono rivolte per l’anoressia, 150 per la bulimia nervosa e altrettante per il binge-eating. Oltre 400 utenti hanno invece richiesto assistenza per altri disturbi alimentari.

SONDRIO Dal 2009 a oggi sono state effettuate 1088 prime visite, in circa 300 dei casi per l’anoressia, 150 per la bulimia nervosa, altrettanti per il binge-eating, ovvero le abbuffate incontrollate ricorrenti, oltre 400 per altri disturbi alimentari. I pazienti sono in larghissima maggioranza di genere femminile, anche se negli ultimi anni si è evidenziato un lieve aumento di maschi. In anticipo di due giorni rispetto alla data del 15 marzo, Giornata nazionale del fiocchetto lilla dedicata all’anoressia, alla bulimia, all’obesità e agli altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, oggi dalle 10 alle 16 in ospedale a Sondrio open... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro disturbi della nutrizione, l’open day

Articoli correlati

AVS propone un protocollo d’intesa con l’ASL per la prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’AlimentazioneAnoressia, Bulimia e altre tipologie di disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono malattie che al loro insorgere sono alimentate da diversi...

Disturbi del sonno, open day all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino il 13 marzoGiornata mondiale del sonno, il 13 marzo ad Avellino open day per i disturbi più comuni come russamento ed apnee notturne.

DISTURBI ALIMENTARI, CASI IN AUMENTO FRA GIOVANI E GIOVANISSIMI | 06/03/2026

Tutto quello che riguarda Centro disturbi

Temi più discussi: AZIENDE SANITARIE FERRARESI: UN IMPEGNO MULTIDISCIPLINARE NELLA LOTTA AI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE; Centro disturbi della nutrizione, l’open day; Disturbi della nutrizione: In Italia non esistono stime di prevalenza nazionali; Disturbi alimentari: più casi, si abbassa l’età. Ed anche maschi in cura.

Disturbi della nutrizione, open day a GiulianovaTERAMO - In occasione della XV Giornata nazionale del Fiocchetto lilla, il Centro dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione della Asl di Teramo, attivo nell’ospedale di Giulianova all’inter ... ekuonews.it

Giornata fiocchetto lilla: Iss, in Italia 232 strutture, tra associazioni e centri di cura, dedicate ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazioneA febbraio 2026 la mappatura dei Servizi territoriali dedicati ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione disponibile su piattatormadisturbialimentari.iss.it conta 232 strutture su tutto il ter ... agensir.it

Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla: Open day Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sabato 14 marzo dalle 9.00 alle 12.30 Le équipe multidisciplinari e i volontari vi aspettano: Ospedale di Belluno – Centro di Salute Mentale (Blocco B, Padi - facebook.com facebook