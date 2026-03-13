Per marzo 2026, i dipendenti pubblici attendono l'uscita del cedolino NoiPA con diverse novità. Le date di pagamento sono state comunicate e includono il recupero dell'una tantum per il comparto scuola, le somme relative alle addizionali locali e la pubblicazione della Certificazione Unica. È importante controllare attentamente gli importi e le voci presenti nel cedolino al momento della ricezione.

Marzo 2026 si preannuncia un mese denso di novità per i dipendenti pubblici. Tra il recupero dell'una tantum per il comparto scuola, l'impatto delle addizionali locali e la pubblicazione della Certificazione Unica, ecco tutto quello che c'è da sapere sulle date e gli importi in arrivo. Il cedolino di marzo 2026 richiede una verifica attenta da parte dei lavoratori della Pubblica Amministrazione. Se da un lato alcuni settori beneficeranno di arretrati e indennità, dall'altro il peso del fisco locale inizierà a farsi sentire in modo più marcato sul netto in busta paga. Attraverso il portale NoiPA, è possibile monitorare l'importo netto già dai primi giorni del mese, mentre il documento PDF dettagliato sarà disponibile intorno alla metà di marzo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cedolino NoiPA marzo 2026, ecco quando esce: date pagamenti e cosa controllare

Articoli correlati

Leggi anche: Cedolino NoiPA marzo 2026: scopri quando esce, date pagamenti e cosa controllare

Cedolino NoiPA febbraio 2026: ecco quando esce, date pagamenti e cosa controllareIl mese di febbraio 2026 è cruciale per i dipendenti pubblici: tra conguaglio fiscale e una tantum scuola, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cedolino NoiPA

Temi più discussi: NoiPA, quando arrivano il cedolino e l'accredito dello stipendio di marzo? Il calendario; Mancata liquidazione dell’una tantum nel cedolino di febbraio: la FLC CGIL interviene presso NoiPA; Stipendio marzo 2026, arrivano gli arretrati anche per docenti e ATA con supplenza breve; Cedolino NoiPa marzo, quando viene pagato lo stipendio e perché è più basso.

Cedolino NoiPA marzo 2026, ecco quando esce: date pagamenti e cosa controllareMarzo 2026 si preannuncia un mese denso di novità per i dipendenti pubblici. Tra il recupero dell'una tantum per il comparto scuola, l'impatto delle addizionali locali e la pubblicazione della ... gazzettadelsud.it

Cedolino NoiPa di marzo disponibile, il calendario di tutti i pagamenti del meseA partire dal 2 marzo 2026 sono disponibili gli importi netti del cedolino del mese per i dipendenti pubblici che accedono al portale NoiPa ... quifinanza.it

NoiPA, Bonus 100 euro: confermato l'accredito nel cedolino di marzo 2026, chi saranno i beneficiari Leggi qui: https://www.scuolalink.it/noipa-bonus-100-euro-confermato-laccredito-nel-cedolino-di-marzo-2026-chi-saranno-i-beneficiari - facebook.com facebook