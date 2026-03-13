Il campione olimpico Thomas Ceccon ha riscontrato difficoltà nel centro federale di Verona, dove la piscina condivisa con gruppi di acquagym limita le sue sessioni di allenamento. La gestione degli spazi ha causato un'interferenza nella sua preparazione per i prossimi Giochi di Los Angeles 2028, creando tensioni tra le esigenze degli atleti e gli orari delle attività ricreative.

Il campione olimpico Thomas Ceccon ha sollevato un problema di gestione degli spazi nel Centro Federale di Verona, dove la condivisione della piscina con gruppi di acquagym interferisce con la sua preparazione per i Giochi di Los Angeles 2028. La struttura ha confermato che una riorganizzazione degli orari è in corso per evitare sovrapposizioni a partire dalla primavera. L’atleta veneto, classe 2001, ha evidenziato come la musica ad alto volume e la presenza di altri utenti durante le sue sessioni mattutine compromettano il suo necessario per l’alto livello competitivo. Il direttore del centro, Roberto Cognonato, ha già avviato procedure per isolare gli allenamenti dell’olimpionico dalle attività ricreative dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceccon in crisi: acquagym blocca la preparazione per Los

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