Il campione olimpico ha espresso disagio riguardo alla condivisione della vasca del Centro Federale di Verona con i corsi di aquagym. Di recente, il centro ha annunciato nuovi orari e spazi dedicati agli atleti azzurri, cercando di rispondere alle esigenze di chi si allena. La questione riguarda la gestione degli spazi e le modalità di utilizzo delle strutture sportive.

Thomas Ceccon fa sempre parlare di sé. Alla vigilia del debutto stagionale in vasca lunga a Losanna — dove in batteria ha nuotato il quarto tempo nei 200 dorso in 2’02”29 e su Instagram ha scherzato dicendo di non voler pubblicare il video perché era andato “troppo piano” — il campione olimpico si era lamentato delle condizioni di allenamento al Centro Federale di Verona. “A Verona condivido la piscina con tre gruppi di signore che alle 9.30 fanno Aquagym, con la musica alta. Non voglio essere maleducato, ma mi deconcentra. Così non posso preparare le Olimpiadi”, aveva detto in un’intervista a Repubblica. Ma la situazione, in realtà, era già cambiata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ceccon disturbato dai corsi di aquagym? Il Centro Federale dispone nuovi orari e spazi per gli azzurri

Articoli correlati

Scuole, nuovi corsi di studio e più spazi: "Risposte alle esigenze del territorio"La presentazione della scuola di Palagano ad indirizzo di scienze umane e sportive è stata l’occasione per fare il punto su tutti gli istituti...

Nuovi spazi ricettivi in centro: a Porta V il piano di Sciarratta per accogliere turisti con comfort e ombraA Porta V, nell’area archeologica della Valle dei Templi, sono state inaugurate due nuove piazzole attrezzate per accogliere visitatori e utenti...