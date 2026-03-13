Il comune di Ceccano ha registrato una perdita di 1,9 milioni di euro a causa del mancato completamento del centro socio-educativo nel quartiere Di Vittorio. Inoltre, sono stati stimati 128 mila euro da restituire, legati a questioni finanziarie connesse ai lavori non portati a termine. La situazione riguarda specificamente il progetto di edilizia sociale avviato nel quartiere.

Il comune di Ceccano si trova ad affrontare una perdita finanziaria immediata legata al mancato completamento del centro socio-educativo nel quartiere Di Vittorio. L’amministrazione deve rinunciare a un finanziamento statale pari a 1,9 milioni di euro e restituire la somma di 128mila euro già speso per le fasi di progettazione. Questa situazione emerge in un momento delicato, quando il territorio della provincia di Frosinone cerca di bilanciare le esigenze sociali con i vincoli imposti dalle indagini giudiziarie in corso. La scadenza finale per l’erogazione dei fondi era fissata nel dicembre 2024, ma l’opera è rimasta ferma a causa di ritardi accumulati dalla gestione precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceccano: 1,9 milioni persi e 128mila da restituire

