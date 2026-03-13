C' è un nuovo modo per controllare le fughe di gas a Tribiano | è mille volte più sensibile dei sistemi normali

A Tribiano, nel milanese, sono stati aggiornati i sistemi di monitoraggio della rete del gas. Mercoledì scorso, il sindaco, accompagnato dal vicesindaco e dall’assessore alla sicurezza, ha incontrato i rappresentanti di Italgas per discutere delle nuove tecnologie utilizzate. Questi sistemi sono in grado di rilevare fughe di gas con una sensibilità cento volte superiore a quella dei metodi tradizionali.

Una tecnologia che scova tracce di gas millimetriche anche a distanza. A Tribiano la sicurezza della rete fa un salto nel futuro Il Comune di Tribiano (Milano) ha aggiornato i propri sistemi di monitoraggio della rete del gas. Mercoledì scorso il sindaco Roberto Gabriele, insieme al vicesindaco e all'assessore alla sicurezza, ha incontrato i rappresentanti di Italgas per analizzare le nuove modalità di controllo delle condotte cittadine. L'azienda, si legge in una nota delle scorse ore, ha introdotto un sistema chiamato "Picarro surveyor". Si tratta di una tecnologia montata sugli automezzi che rileva la presenza di gas nell'aria con una sensibilità molto superiore a quella degli strumenti standard.