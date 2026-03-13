Domani la provincia di Pesaro e Urbino ospita la quindicesima tappa della Tirreno-Adriatico, una corsa ciclistica internazionale di grande rilievo. La tappa si snoda da Marotta a Mombaroccio, attraversando 16 salite lungo il percorso. La giornata promette spettacolo con questa sfida tra ciclisti professionisti, pronti a dare il massimo su un tracciato impegnativo.

Pesaro, 12 marzo 2026 – E’ la provincia di Pesaro e Urbino, domani, la protagonista assoluta della ‘Tirreno Adriatico’, la corsa a tappe internazionale di ciclismo più importante di inizio stagione. La quinta frazione della kermesse propone la bellezza di 184 chilometri, tutti all’interno del nostro territorio provinciale, con partenza da Marotta e arrivo a Mombaroccio, dopo aver interessato le strade di ben 15 comuni. Lo start sarà decretato alle 10,40 dalla cittadina balneare, mentre la finish line sarà fissata davanti alla Porta Maggiore di Mombaroccio. Inevitabile qualche disagio per la circolazione stradale, ma lo spettacolo di poter... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - C’è la Tirreno-Adriatico: dove passa la tappa con 16 salite da Marotta a Mombaroccio. Show assicurato

Articoli correlati

Leggi anche: Tirreno-Adriatico, la terza tappa della ‘Due Mari’ passa per Terni: strade interessate ed orari di chiusura IL PERCORSO

Leggi anche: La Tirreno-Adriatico passa da Pisa: chiusa l'Aurelia

Contenuti e approfondimenti su C'è la Tirreno Adriatico dove passa la...

Temi più discussi: Startlist Tirreno Adriatico 2026: partecipanti alla corsa, elenco iscritti completo · Ciclismo su strada; Tirreno Adriatico 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e orari; TIRRENO-ADRIATICO. VAN DER POEL ESULTA, MA CHE SPETTACOLO REGALANO DEL TORO E PELLIZZARI!; Ganna vola nella crono di Lido di Camaiore: è la prima maglia azzurra alla Tirreno-Adriatico.

C’è la Tirreno-Adriatico, modifiche alla circolazione stradaleIn occasione della competizione ciclistica Tirreno-Adriatico, che si svolgerà nella mattinata di venerdì 13 marzo 2026, si comunica che dalle ore 9.45 e fino al termine del passaggio della gara ciclis ... senigallianotizie.it

Se Van der Poel fa VdP non ce n'è per nessuno: bis alla Tirreno. E Pellizzari si prende la magliaGran finale a Martinsicuro, in provincia di Teramo, per la quarta tappa della Tirreno-Adriatico: lo strappo di Tortoreto, 1.700 metri al 9%, come si prevedeva ha fatto selezione a 12 chilometri dalla ... gazzetta.it

Una tappa spaziale quella andata in scena alla Tirreno Adriatico. A trionfare è il solito Mathieu van der Poel che trova così la seconda vittoria di tappa dopo quella a San Gimignano. Ma finalmente un Azzurro è in testa alla classifica, è il nostro Giulio Pellizzari - facebook.com facebook

VINCE ANCORA VAN DER POEL van der Poel è perfetto nella volata finale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico: sceglie benissimo i tempi e centra la seconda vittoria in questa edizione della Corsa dei due mari x.com