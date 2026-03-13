C’è anche Pescara tra le città più attrattive d’Italia

Pescara si trova tra le città italiane considerate più attrattive nel 2026, secondo una classifica basata su diversi fattori. Sono stati presi in esame il numero di bar, ristoranti, attrazioni, casinò, ippodromi, parchi, spazi verdi, spiagge e università presenti in ciascuna località. La valutazione si è concentrata su questi elementi per individuare le città più

Il report è stato realizzato da Bonusfinder.it e vede nella top 20 anche Pescara. La nostra città figura al 18esimo posto della classifica nazionale Dal numero di bar, ristoranti, attrazioni, casinò, ippodromi, parchi, spazi verdi, spiagge e il numero di università: attraverso questi elementi è stata stilata la classifica delle città più attrattive e cool d’Italia del 2026. Il report è stato realizzato da Bonusfinder.it e vede nella top 20 anche Pescara. La nostra città figura al 18esimo posto della classifica nazionale. Pescara conquista un punteggio complessivo di 4.13. Conta 629 bar e ristoranti, 446 attrazioni, 52 spazi verdi e spiagge e un’università, ma zero casinò. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

