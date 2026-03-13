CdS – Lazio per il futuro di Maldini è decisiva la Coppa Italia | tutti i dettagli

Il futuro di Maldini nel calcio si deciderà in base alla Coppa Italia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La competizione rappresenta un elemento chiave per il suo cammino e le sue possibilità all’interno del club. La partita si avvicina e tutti gli occhi sono puntati sugli esiti delle prossime sfide, che potrebbero influenzare la sua posizione e le decisioni della società.

2026-03-12 09:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: ROMA – Gli succede spesso così. Le gioie sono contenute, non perde mai aplomb e stile. Daniel Maldini è sempre controllato nel parlare, nel mostrarsi, nell’esultare. L’emozione è più fredda che calda. Non cerca mai di piacere o di sorprendere, non ha un profilo da celebrità. Il gol al Sassuolo, il primo con la Lazio, è stato un gol lampo, segnato dopo 1 minuto e 23 secondi, archiviato come il gol casalingo più veloce messo a segno da un giocatore della Lazio in A da quello di Felipe Anderson contro l’Empoli l’8 gennaio 2023 (1 minuto e 18 secondi). È stato il gol numero 14 in A per Daniel, ma c’è una particolarità che lo distingue dagli altri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

