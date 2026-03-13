CdS – Lazio per il futuro di Maldini è decisiva la Coppa Italia | tutti i dettagli
Il futuro di Maldini nel calcio si deciderà in base alla Coppa Italia, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. La competizione rappresenta un elemento chiave per il suo cammino e le sue possibilità all’interno del club. La partita si avvicina e tutti gli occhi sono puntati sugli esiti delle prossime sfide, che potrebbero influenzare la sua posizione e le decisioni della società.
2026-03-12 09:49:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: ROMA – Gli succede spesso così. Le gioie sono contenute, non perde mai aplomb e stile. Daniel Maldini è sempre controllato nel parlare, nel mostrarsi, nell’esultare. L’emozione è più fredda che calda. Non cerca mai di piacere o di sorprendere, non ha un profilo da celebrità. Il gol al Sassuolo, il primo con la Lazio, è stato un gol lampo, segnato dopo 1 minuto e 23 secondi, archiviato come il gol casalingo più veloce messo a segno da un giocatore della Lazio in A da quello di Felipe Anderson contro l’Empoli l’8 gennaio 2023 (1 minuto e 18 secondi). È stato il gol numero 14 in A per Daniel, ma c’è una particolarità che lo distingue dagli altri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Articoli correlati
CdS – Lazio, ora Sarri aspetta due o tre colpi: il sogno è Maldini2025-12-24 09:10:00 Arrivano conferme dal CdS: Daniel Maldini è nei sogni e nei pensieri della Lazio.
Maldini Juve, settimana prossima decisiva: questa la proposta bianconera per il vice Yildiz. Cosa chiede l’Atalanta: i dettagli della trattativadi Redazione JuventusNews24Maldini Juve: scartato Chiesa perché ingombrante, Ottolini tratta il prestito con diritto ma la Dea pretende l’obbligo di...
Approfondimenti e contenuti su Coppa Italia
Temi più discussi: Sarri al bivio: Coppa Italia per salvare la stagione, Lotito riflette sull’esonero; Lazio, Dele-Bashiru: Il nostro obiettivo è la Coppa Italia. Sarebbe importante per squadra e tifosi; COPPA ITALIA - Lazio-Atalanta, le formazioni ufficiali; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: date e orari.
Provedel para e Orsolini sbaglia: il Bologna si sfalda ai rigori, Lazio in semifinale di Coppa ItaliaRossoblù costretti a raccogliere l'ennesimo risultato negativo al Dall'Ara, Sarri sorride: i biancocelesti affronteranno l'Atalanta ... tuttosport.com
Lazio-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaLa partita tra Lazio e Atalanta è in programma alle ore 21 e sarà visibile in diretta tv su Italia 1. La diretta streaming sarà dsponibile su Mediaset Infinity. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, ... tuttosport.com
Coppa Italia femminile: Roma-Inter 1-1 nella semifinale di andata #SkySport #RomaInter x.com
Roma e Inter pareggiano nella semifinale d'andata di Coppa Italia La cronaca del match nel primo commento - facebook.com facebook