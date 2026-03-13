CCB | 58-50 a Taranto la fuga nel terzo quarto

L’Edilizia Innovativa Catanzaro ha vinto contro l’Errepi Net Dinamo Taranto con il punteggio di 58-50. La partita si è decisa nel terzo quarto, quando Catanzaro ha preso il comando e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. La gara si è svolta in trasferta, con i giocatori di Catanzaro che hanno dominato nel secondo tempo.

La vittoria in trasferta dell’Edilizia Innovativa Catanzaro contro l’Errepi Net Dinamo Taranto con il risultato finale di 58-50 segna una tappa fondamentale per la CCB. Nel PalaFiom, le giallorosse hanno dimostrato grande solidità, imponendo il ritmo sin dai primi minuti e gestendo la gara con lucidità difensiva. Il successo non è stato scontato: dopo un inizio positivo con un parziale di 16-9 nel primo quarto, le padrone di casa hanno provato a reagire nel secondo periodo con un vantaggio di 7-0 che ha riaperto momentaneamente le distanze. Tuttavia, l’approccio delle ospiti è rimasto coerente, permettendo loro di raggiungere gli spogliatoi con un vantaggio rassicurante sul 35-24. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CCB: 58-50 a Taranto, la fuga nel terzo quarto Articoli correlati Ccb Catanzaro espugna lo stadio di Stabia: quarto successo consecutivo nel campionato di basket femminileIl Ccb Catanzaro ha espugnato lo stadio del Basket Stabia con un successo che conferma la crescita costante della squadra nel campionato di Serie B... LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 50-40, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: turchi in controllo a metà terzo quartoFinisce qui: questa sconfitta per 91-60 forse non è la pietra tombale sull’Eurolega della Virtus, ma ci va davvero molto vicino.