Cavalcavia dell’Affrico lavori dopo l’estate

Dopo l’estate, sono previsti lavori sul cavalcavia di viale Lungo l’Affrico, tra piazza Alberti e il quartiere di Campo di Marte. Per l’occasione, verranno introdotte nuove limitazioni al traffico nella zona. La circolazione subirà modifiche temporanee durante i lavori, che dureranno alcuni giorni. La strada sarà interessata da interventi di manutenzione e sistemazione delle strutture esistenti.

Nuove limitazioni al traffico sul cavalcavia di viale Lungo l’Affrico, tra piazza Alberti e il quartiere di Campo di Marte. Da ieri sono comparsi i cartelli che vietano il passaggio ai mezzi superiori alle 26 tonnellate – autocarri a 3 o 4 assi, autoarticolati (bilici) e autotreni destinati al trasporto merci – e introducono il divieto di sorpasso per i veicoli pesanti. Il provvedimento è stato adottato dal Comune in vista di lavori di consolidamento della infrastruttura. Da Palazzo Vecchio spiegano che si tratta di una misura preliminare: prima saranno effettuate le indagini tecniche, poi la progettazione e infine i lavori di manutenzione. Gli interventi veri e propri partiranno dopo l’estate per evitare sovrapposizioni con altri cantieri rilevanti per la viabilità cittadina, tra cui quello del Ponte al Pino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavalcavia dell’Affrico, lavori dopo l’estate Articoli correlati Casteldebole, il cavalcavia danneggiato dopo l’alluvione. Ultima fase dei lavoriDa lunedì è iniziata l’ultima fase dei lavori al cavalcaferrovia di via Casteldebole per il ripristino del rilevato sul lato di viale Salvemini, che... Acilia, conclusi lavori strutturali del cavalcavia di via delle CalleL’intervento ha riguardato la sostituzione completa della trave danneggiata, la riqualificazione del manto stradale e il ripristino strutturale... Contenuti e approfondimenti su Cavalcavia dell'Affrico lavori dopo... Temi più discussi: Cavalcavia dell’Affrico, lavori dopo l’estate; Non c'è pace: lavori (anche) al Cavalcavia dell'Affrico fino al febbraio 2028. Masi (M5S): Si rischia la tempesta perfetta, manca la comunicazione; Cavalcavia di Piazza Alberti, lavori e caos?; Acqua pubblica, da Sinistra: Incompatibile con multiutility Alia-Plures. E sulle spese di Capodanno presto un accesso agli atti. Lavori al cavalcavia autostradale: da lunedì la chiusura del caselloScatterà lunedì la fase più delicata degli interventi sul cavalcavia di svincolo autostradale, un passaggio cruciale del piano di ammodernamento del tratto cittadino della A14 che comporterà modifiche ... ilrestodelcarlino.it Vitorchiano – Via ai lavori sul cavalcavia della superstrada: rifatto il manto stradaleAttesissimi lavori su un tratto che da molto tempo presentava gravi criticità per la sicurezza stradale VITORCHIANO – Sono partiti questa mattina i lavori d ... etrurianews.it Lanciavano sassi contro le vetture in transito da un cavalcavia a Usmate Velate: fermati e segnalati al tribunale dei minorenni tre 13enni lecchesi - facebook.com facebook