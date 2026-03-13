Cava | rotatoria da 400mila euro sblocca il traffico

A Cava de’ Tirreni è previsto l’avvio di un nuovo cantiere il 16 marzo, che interesserà l’incrocio tra via Santoriello e via Arti e Mestieri. Verrà realizzata una rotatoria lunga 400 metri quadrati, con un investimento di circa 400mila euro, per migliorare la circolazione nel quartiere. L’intervento mira a rendere più fluido il traffico in una delle aree più trafficate della città.

Il cantiere si aprirà a Cava de’ Tirreni il prossimo 16 marzo, trasformando l’incrocio tra via Santoriello e via Arti e Mestieri in un nodo viario moderno. Un investimento di 400mila euro, frutto di un accordo strategico con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno, promette di sbloccare la circolazione nel cuore pulsante della città. L’appalto è stato assegnato alla ditta FREN srl dopo una procedura di gara trasparente. L’obiettivo non è solo migliorare il flusso dei veicoli nell’area industriale, ma alleggerire anche il traffico cittadino che oggi soffre di congestione cronica in quel punto nevralgico. Si tratta di un intervento infrastrutturale che risponde a una necessità reale di mobilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cava: rotatoria da 400mila euro sblocca il traffico Articoli correlati Cava, tutto pronto per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria: intervento da 400mila euroLa nuova opera rientra in un accordo di programma con il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Salerno (ASI), finalizzato con la... Rotatoria a Gatteo Mare, Anas stanzia 400mila euro. Buonguerrieri (FdI): "Accolta richiesta del territorio"“Anas si è assunta l'impegno di stanziare 400mila euro per la realizzazione di infrastruttura strategica per il territorio, ovvero di una rotatoria...