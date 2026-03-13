Cattolica boom del mercato immobiliare | apre una nuova agenzia e cerca consulenti da assumere

A Cattolica, il mercato immobiliare sta vivendo un periodo di forte crescita con un aumento del 26% delle compravendite tra il 2019 e il 2024. Il settore è trainato dal turismo, dalle seconde case e dagli investimenti. In città è stata inaugurata una nuova agenzia immobiliare che sta cercando consulenti da assumere per ampliare il proprio team.

Il mercato immobiliare di Cattolica cresce del 26% dal 2019 grazie a turismo e seconde case. Century 21 Italia apre una nuova filiale e cerca 10 nuovi consulenti sul territorio Sono il turismo, le seconde case e gli investimenti a trainare il settore immobiliare di Cattolica, che dal 2019 al 2024 ha visto una crescita del 26% delle compravendite. A dirlo è Century 21 Italia, la branch italiana del colosso Usa del real estate, che si prepara ad aprire una nuova filiale nella città romagnola. Con l’apertura di questa sede, inoltre, Century 21 Italia è alla ricerca di circa 10 figure professionali sul territorio da inserire come consulenti immobiliari. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Sceglie il cuore del centro storico del paese per inaugurare la nuova sede dell’agenzia immobiliareSi è svolta sabato mattina l’inaugurazione della nuova sede dell’agenzia immobiliare di Marco Segoni, situata nella cornice di Piazza Felice Orsini... Mercato immobiliare, case in vendita: la febbre sale. Aumento medio del 5% e boom affitti a Nord (+10,4%)Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 - Case in vendita con prezzi in crescita di quasi il 5% da un anno all’altro: è questa la principale variazione... Il Mercato Immobiliare È Destinato A Crollare Tutto quello che riguarda Cattolica boom del mercato immobiliare... Spostiamo il mercato del sabato liberando piazza De CurtisIl commercio di Cattolica vive un periodo di difficoltà e ora gli operatori rilanciano la proposta di ripensare la collocazione cittadina del mercato del sabato. Questo anche alla luce delle recenti n ... ilrestodelcarlino.it Anolli (Unicatt), 'in Italia problema non sono Ipo, ma funzionamento del mercato'Per il sistema italiano il problema non è necessariamente la quotazione in sé, ma forse il funzionamento del mercato. (ANSA) ... ansa.it