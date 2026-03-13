Enrica Bonaccorti, nota conduttrice, è morta a Roma all’età di 76 anni. La notizia è stata condivisa sui social, dove si è scritto che da mesi la donna stava affrontando un grave problema di salute, di cui aveva parlato pubblicamente lo scorso dicembre. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni tra amici e follower.

Enrica Bonaccorti è morta all'età di 76 anni a Roma. Da mesi, la conduttrice soffriva di un grave problema di salute, che aveva reso noto col pubblico lo scorso dicembre. In queste ore, molti personaggi del momento dello spettacolo stanno omaggiando la Signora della Rai. Tra queste anche Caterina Balivo, che aveva ospitato Enrica Bonaccorti a La volta buona ad inizio febbraio. La presentatrice di Rai 1 ha pubblicato un post da brividi nel suo profilo Instagram con il seguente messaggio: "Cara Enrica, giusto un mese fa eri da noi con la reunion di Non è la Rai e con Giancarlo, tuo figlio televisivo; ho sempre ammirato per la tua ironia, intelligenza e raffinatezza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Caterina Balivo addolorata per una scomparsa: il post da brividi sui social

