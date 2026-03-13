Catanzaro | la ricetta tattica per la Serie A

Il Catanzaro, attualmente quinto in Serie B, si trova in piena zona play-off e guarda alla Serie A con concrete ambizioni promozionali. La vittoria contro la Virtus Entella ha segnato un punto di svolta decisivo per la squadra guidata da Alberto Aquilani. Non si tratta solo di una corsa ai play-off, ma di un progetto che cerca di superare le limitazioni economiche tipiche del territorio calabrese. La continuità nei risultati e la mentalità competitiva hanno trasformato il percorso della squadra in un esempio di resilienza sportiva. I giocatori hanno dimostrato più volte la capacità di mantenere la lucidità nei momenti decisivi delle partite, trasformando svantaggi in opportunità di reazione immediata.