Catanzaro | 12 anni di accordi vuoti il commercio storico

A Catanzaro, il commercio storico ha vissuto dodici anni di accordi che non hanno portato risultati concreti. L’Associazione Commercianti 3V ha evidenziato come le strategie adottate dal Comune in questo periodo siano rimaste sostanzialmente invariato, senza aver prodotto miglioramenti significativi per il settore. La situazione attuale mostra chiaramente i effetti di questa continuità.

Nel cuore di Catanzaro, dove il tessuto commerciale storico mostra segni evidenti di affaticamento, l’Associazione Commercianti 3V ha lanciato un monito severo contro la ripetitività delle strategie amministrative degli ultimi dodici anni. La data odierna, 13 marzo 2026, segna il punto di non ritorno per un settore che minaccia di chiudere definitivamente i battenti se non si passerà dalla parola al fatto concreto. L’analisi documentale condotta dall’associazione rivela una sequenza ininterrotta di accordi firmati tra il 2014 e il 2026 che, pur presentandosi come soluzioni innovative, hanno funzionato solo come strumenti di procrastinazione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro: 12 anni di accordi vuoti, il commercio storico Articoli correlati Leggi anche: Saldi invernali, pioggia e vacanze svuotano il commercio: "Il 4 gennaio negozi vuoti" Dazi: accordi regionali e bilaterali ridisegnano il commercio globaleMentre l’Italia festeggia la prima temporanea riduzione, in misura significativamente più bassa, delle tariffe Usa sulla pasta italiana, anche nel... Contenuti utili per approfondire Catanzaro 12 anni di accordi vuoti il... Discussioni sull' argomento Petrol Mafie: la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro al termine del processo di secondo grado - NOMI · ilvibonese.it; 'Ndrangheta a Catanzaro, processo al Clan degli Zingari. Al via la requisitoria in Appello I NO; Rocchi aggredito durante Carrarese-Catanzaro: ha lasciato lo stadio scortato dalle forze dell'ordine; Catanzaro, La Giustizia che incontriamo ogni giorno: Libreria Coriolano accende il focus sul referendum. Catanzaro 3V: 12 anni di accordi fotocopia mentre commercio storico è pronto a depositare le chiaviL’Associazione Commercianti Catanzaro 3V – si legge in una nota stampa – a valle di una rigorosa disamina documentale condotta sugli annali amministrativi e sulle cronache giornalistiche del periodo 2 ... catanzaroinforma.it POLIZIA DI STATO E UNIVERSITÀ: A CATANZARO ORIENTAMENTO PER FUTURI FUNZIONARI All’Università Magna Graecia una giornata dedicata alla carriera di Commissario della Polizia di Stato: studenti a confronto con i dirigenti della Questura https:// - facebook.com facebook Clamoroso in Serie B: Gianluca #Rocchi aggredito durante la sfida tra Carrarese e Catanzaro. Il designatore arbitrale è stato costretto ad abbandonare lo stadio scortato dalla Polizia #CarrareseCatanzaro #Sportitalia x.com