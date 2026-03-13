Catania a Librino scoperti oltre 15 chili di hashish durante la ricerca di una moto rubata

A Librino, a Catania, i Carabinieri hanno scoperto oltre 15 chili di hashish durante un’operazione di ricerca di una motocicletta rubata. L’intervento nel quartiere ha portato al sequestro di droga, oltre al recupero del veicolo. L’attività dei militari è avvenuta senza incidenti e senza altre conseguenze. La notizia è stata resa nota dalle forze dell’ordine.

L'operazione dei Carabinieri nel quartiere Librino. Un intervento nato per recuperare una motocicletta rubata si è trasformato in un importante sequestro di droga. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno infatti scoperto oltre 15 chili di hashish nascosti all'interno di un garage condominiale nel quartiere Librino. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione ai furti di veicoli, fenomeno particolarmente diffuso nelle aree urbane più popolose. Il segnale GPS della moto rubata. Durante un servizio serale, una squadra dei Carabinieri di piazza Giovanni Verga stava seguendo il segnale GPS di una motocicletta rubata, dotata di sistema di localizzazione satellitare.