Castro furioso per l'arbitraggio in Bologna-Roma | Il difensore mi ha preso per il collo

Dopo la partita di Europa League tra Bologna e Roma, Castro si è lamentato dell’arbitraggio, evidenziando i numerosi falli subiti durante l’incontro. In particolare, ha accusato un difensore di averlo preso per il collo e si è mostrato molto insoddisfatto del modo in cui l’arbitro ha gestito le situazioni di gioco, sottolineando la mancanza di interventi durante il match.

