A Castelvenere, durante un dibattito organizzato dal Partito Socialista Italiano, Bobo Craxi ha parlato della necessità di separare le carriere politiche e giudiziarie come una sfida per il movimento socialista. Tra gli interventi, il padrone di casa, Mario Moccia, ha discusso del voto referendario e delle questioni legate al referendum che si terrà prossimamente.

Il gruppo di Avanti Campania Sannio ha ospitato il Presidente del Comitato referendario PSI, Bobo Craxi, a Castelvenere per spiegare le ragioni del “SI” al referendum sulla riforma della giustizia. Il Segretario provinciale del PSI Benevento, Mario Moccia, consigliere comunale più “longevo” d’Italia, in carica ininterrottamente da oltre 45 anni, proprio a Castelvenere ha svolto il ruolo di padrone di casa. “.votare SI al referendum garantisce ai cittadini una riforma per un giudice davvero terzo e imparziale.” — continua il Segretario PSI — “.solo così si rafforza autonomia, indipendenza e meritocrazia all’interno della magistratura, senza indebolire la giustizia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Castelvenere, Bobo Craxi: “La separazione delle carriere è la sfida socialista”

Articoli correlati

Castelvenere, unica tappa sannita di Bobo Craxi per il “sì” al referendumAd annunciarlo è il segretario provinciale del Psi di Benevento Mario Moccia, anche consigliere comunale più “longevo” d’Italia, in carica...

Referendum, Stefania Craxi e le ragioni del sì: “Separazione delle carriere battaglia storica di mio padre e Berlusconi. Non vogliamo uno Stato che faccia paura”“E’ una battaglia di Craxi e dei socialisti, è una battaglia di Giuliano Vassalli, ed è una battaglia di libertà ma anche di civiltà che ha a che...

Approfondimenti e contenuti su Bobo Craxi

Temi più discussi: Domani a Castelvenere unica tappa sannita di Bobo Craxi per il si al referendum sulla riforma della giustizia; Castelvenere, unica tappa sannita di Bobo Craxi per il sì al referendum; Bobo Craxi: da Meloni sull’Iran elemento di ambiguità; Referendum sulla riforma della giustizia: domani a Castelvenere tappa sannita di Bobo Craxi.

CASTELVENERE - Bobo Craxi e le ragioni del Sì per il referendum sulla riforma della giustizia PoliticaIl gruppo di Avanti Campania Sannio ha ospitato il presidente del Comitato referendario PSI Bobo Craxi a Castelvenere per spiegare le ragioni del SI’ al referendum sulla riforma della ... realtasannita.it

A Castelvenere unica tappa sannita di Bobo Craxi per il si al referendum sulla riforma della giustiziaSarà Castelvenere, il comune più vitato d’Italia, ad ospitare l’unica tappa sannita di Bobo Craxi, presidente del Comitato referendario del Psi, nel suo tour elettorale per spiegare le ragioni del ... tvsette.net

Bobo Craxi (Psi), da Meloni sull'Iran elemento di ambiguità. 'Da Sanchez posizione limpida, come mio padre: i socialisti sanno dire no agli Usa' #ANSA x.com

Tvsette Benevento. . Giustizia, Craxi a Benevento: “Separare le carriere per un vero giusto processo” Bobo Craxi è intervenuto a Benevento nel dibattito sul referendum sulla giustizia durante un incontro a Palazzo Mosti, in qualità di presidente del comitato per - facebook.com facebook