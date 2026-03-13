Cassetta sacra violata | 400 anni di mistero a Fano

Una cassetta di legno, sigillata da circa quattro secoli sotto l’altare dell’Eremo di Monte Giove a Fano, è stata aperta e violata. La scoperta è stata fatta di recente, attirando l’attenzione degli abitanti e delle autorità locali. La cassetta, che si trovava in quella posizione da molte generazioni, ha ora suscitato grande interesse tra chi cerca di capire cosa possa contenere.

Una cassetta di legno, sigillata da quattrocento anni sotto l'altare dell'Eremo di Monte Giove a Fano, è stata profanata. Il contenuto, attribuito a San Valerio, rimane un mistero storico non documentato. L'intruso ha rimosso la scatola, lasciando sul pavimento solo frammenti ossei sparsi. La violazione dell'urna di pietra ha rivelato un paradosso: la reliquia era custodita per secoli, ma nessuno sapeva con certezza cosa contenesse realmente. I monaci camaldolesi hanno ritrovato la cassetta fuori dal suo alloggiamento originale dopo che il coperchio era stato sollevato. L'enigma della cassetta secolare. Il cuore del caso risiede nell'assenza totale di documenti storici che confermino l'origine dei resti.

