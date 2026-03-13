Caso Trovato Mazza dopo dieci anni attesa per la riapertura delle indagini | Tenete accese le luci su Sissy

Dopo dieci anni, le indagini sul caso Trovato Mazza sono state riaperte. La madre di Sissy, deceduta, chiede che le luci rimangano accese sul caso, senza accusare nessuno, ma sottolineando la mancanza di indagini e di tutela per sua figlia. La richiesta di giustizia viene espressa con fermezza, evidenziando la lunga attesa per una svolta nel procedimento.

Il padre della poliziotta morta in circostanze mai chiarite, ripercorre la battaglia contro l'archiviazione per suicidio, mentre sul caso la deputata Ascari chiede una commissione parlamentare d'inchiesta “Io non ho mai accusato nessuno, chiedo giustizia per mia figlia, che è morta perché nessuno ha voluto indagare, nessuno l'ha difesa. E se sono le stesse forze dello stato a non cercare la verità e anzi nasconderla, a chi stiamo affidando i nostri figli?” Salvatore, padre di Sissy Trovato Mazza, è pronto all'ennesima trincea perché si scopra cosa è accaduto il 1 novembre 2016, quando la ventottenne agente di polizia penitenziaria originaria di Taurianova fu ritrovata gravemente ferita alla nuca da un colpo sparato dalla sua pistola d'ordinanza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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