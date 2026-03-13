caso lungobisenzio tifosi del prato chiedono deroga per la capienza

I tifosi del Prato hanno fatto sapere di voler ottenere una deroga sulla capienza dello stadio, chiedendo che questa venga adottata già dalla prossima giornata. Hanno espresso il loro disappunto e rabbia riguardo alla situazione attuale, sottolineando la necessità di un provvedimento immediato. La richiesta è stata pubblicamente annunciata da alcuni rappresentanti della tifoseria.

"Chiediamo a gran voce che si adotti un provvedimento di deroga per la capienza già da domani, considerando che tanti sono delusi e arrabbiati per questa situazione". I tifosi del Prato non ci stanno: la Curva Ferrovia, dopo la chiusura della prevendita dei biglietti per il derby, polverizzati in poche ore, hanno, di nuovo, alzato la voce. Molti sostenitori sono rimasti fuori. Come molti senesi visto che agli ospiti sono stati destinati 200 tagliandi, il 10 per cento del totale (1999): la stessa Robur si è detta dispiaciuta per chi non potrà seguire la squadra al Lungobisenzio (la gara sarà trasmessa in diretta su Canale 3). "Troppe persone saranno costrette a rimanere fuori – si legge ancora nella nota della Curva Ferrovia –, dai bambini fino a chi quello stadio non lo ha mai abbandonato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

