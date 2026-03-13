Caso Joao Neves | ma quando saranno puniti i raccattapalle e i loro club?

Il caso di Joao Neves ha suscitato molte discussioni, con il centro dell’attenzione rivolto al comportamento del giocatore e alle sanzioni applicate. Tuttavia, si continua a parlare anche delle azioni dei raccattapalle e dei club coinvolti, chiedendo un intervento più deciso da parte dell’Uefa. La questione riguarda esclusivamente le responsabilità dirette di queste figure, senza considerare altri fattori o motivazioni.

Subito aperto il procedimento disciplinare verso Pedro Neto, colpevole di aver spinto un raccattapalle in Psg-Chelsea. Giusto: un giocatore di un top club di Champions non può permettersi eccessi da campetto di provincia. Pagherà con un turno di squalifica o forse una multa. Bisogna dare l'esempio. Ma il raccattapalle che ha il pallone in mano e cerca di nasconderlo all'attaccante del Chelsea nei minuti finali della sfida (sul 4-2 per il Psg)? Il raccattapalle che, dopo una spinta innocua anche per un bambino, si contorce a terra come il più scenografico dei giocatori sfiorato in un contrasto? Niente. Zero. Neto ha sbagliato ma chiunque di noi, nello stress emotivo di un momento così, potrebbe avere la stessa (comprensibile?) reazione.