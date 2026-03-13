Caso famiglia nel bosco incontro decisivo per Nathan | speranza di riabbracciare figli

A Chieti si è svolto un incontro tra un padre, un assistente sociale e un garante regionale in Abruzzo, con l’obiettivo di discutere un possibile ricongiungimento familiare. La riunione, che si è tenuta in modo riservato, riguarda una famiglia coinvolta in un caso nel bosco e mira a valutare le condizioni per riunire i figli con il padre dopo diversi mesi di separazione.

Chieti - Vertice riservato tra padre, assistente sociale e garante regionale in Abruzzo. Obiettivo: valutare possibili condizioni per un futuro ricongiungimento familiare dopo mesi di separazione. Un incontro riservato durato quasi tre ore potrebbe rappresentare un primo passo verso una possibile svolta nella vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, separata da mesi dopo un provvedimento del Tribunale per i minorenni dell’Aquila. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Centro, l’incontro si sarebbe svolto a Monteodorisio, nella sede dell’Ecad dell’Alto Vastese, l’ente d’ambito che coordina anche i servizi sociali del Comune di Palmoli, il paese dove Nathan e Catherine avevano scelto di vivere con i loro tre figli in una casa immersa nella natura. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

