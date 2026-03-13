Caso Epstein spunta foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con lui

Da lapresse.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i documenti del caso Epstein pubblicati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’emittente britannica ITV News ha mostrato una foto che ritrae l’ex principe Andrea e Peter Mandelson in accappatoio con Jeffrey Epstein. La foto è stata trovata tra i materiali resi pubblici e mostra i tre insieme in un’immagine che risale a un periodo non specificato.

Fra i documenti del caso Epstein resi pubblici dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti l’emittente britannica Itv News ha trovato un’immagine che ritrae Andrew Mountbatten-Windsor e Peter Mandelson in accappatoio, insieme a Jeffrey Epstein. Si tratta della prima immagine nota che ritrae i tre uomini insieme, ma non vengono fornite indicazioni né sulla data né sul luogo in cui è stata scattata la fotografia. Secondo Itv News, la foto è stata scattata a Martha’s Vineyard, negli Stati Uniti, e si ritiene che sia stata scattata tra il 1999 e il 2000, prima che Epstein fosse condannato a 13 mesi di carcere. L’immagine mostra gli uomini seduti attorno a un tavolo da giardino in legno, con davanti a sé delle tazze decorate con la bandiera degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

caso epstein spunta foto dell8217ex principe andrea e mandelson in accappatoio con lui
© Lapresse.it - Caso Epstein, spunta foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con lui

Articoli correlati

Spunta la foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con EpsteinLondra, 13 marzo 2026 – Spunta la foto: l'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson, entrambi in...

L’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con Epstein, spunta la prima foto insieme(Adnkronos) – L'ex principe Andrea e l'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti Peter Mandelson, entrambi in accappatoio, seduti attorno a un...

Una selezione di notizie su Caso Epstein

Temi più discussi: Epstein, spuntano nuove foto con Andrea; Epstein Files, il misterioso tempio sull’isola di Jeffrey Epstein; Passeggiata della vergogna: Una Epstein Walk of Shame spunta a pochi passi dalla Casa Bianca | blue News; Epstein files, una donna accusava Trump di violenza sessuale nel 2019.

caso epstein caso epstein spunta fotoCaso Epstein, nei file spunta una foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoioLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, nei file spunta una foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio ... tg24.sky.it

caso epstein caso epstein spunta fotoCaso Epstein, spunta una foto di Andrea e Mandelson in accappatoio con il finanziereSia l'ex duca di York che il diplomatico sono stati arrestati e poi rilasciati per presunte informazioni riservate condivise con il finanziere pedofilo ... msn.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.