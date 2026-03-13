Tra i documenti del caso Epstein pubblicati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’emittente britannica ITV News ha mostrato una foto che ritrae l’ex principe Andrea e Peter Mandelson in accappatoio con Jeffrey Epstein. La foto è stata trovata tra i materiali resi pubblici e mostra i tre insieme in un’immagine che risale a un periodo non specificato.

Fra i documenti del caso Epstein resi pubblici dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti l’emittente britannica Itv News ha trovato un’immagine che ritrae Andrew Mountbatten-Windsor e Peter Mandelson in accappatoio, insieme a Jeffrey Epstein. Si tratta della prima immagine nota che ritrae i tre uomini insieme, ma non vengono fornite indicazioni né sulla data né sul luogo in cui è stata scattata la fotografia. Secondo Itv News, la foto è stata scattata a Martha’s Vineyard, negli Stati Uniti, e si ritiene che sia stata scattata tra il 1999 e il 2000, prima che Epstein fosse condannato a 13 mesi di carcere. L’immagine mostra gli uomini seduti attorno a un tavolo da giardino in legno, con davanti a sé delle tazze decorate con la bandiera degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, spunta foto dell’ex principe Andrea e Mandelson in accappatoio con lui

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