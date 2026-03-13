Caso Denise | un testimone invisibile ribalta le indagini

Un nuovo testimone ha fornito informazioni sulla scomparsa di Denise Pipitone, verificatasi il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo. La sua testimonianza, mai ascoltata prima, ha portato a un cambiamento nelle indagini. Le autorità hanno ora accesso a dettagli che non erano stati precedentemente divulgati, aprendo nuove possibilità per il caso.

La scomparsa di Denise Pipitone, verificatasi il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo, ha appena acquisito una nuova dimensione grazie all’emergere di un testimone mai sentito prima dalle autorità. Un uomo residente a Milano, rimasto per oltre vent’anni fuori dai procedimenti giudiziari, è pronto a fornire dettagli che potrebbero ribaltare la narrazione consolidata degli anni passati. Questa svolta arriva in concomitanza con la trasmissione televisiva dedicata ai casi irrisolti, dove la criminologa Antonella Delfino Pesce ha illustrato come l’analisi dei fascicoli abbia rivelato incongruenze negli orari e nella ricostruzione della scena del crimine rispetto alle deposizioni originali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Denise: un testimone invisibile ribalta le indagini Articoli correlati Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltatoA più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, ci sarebbero nuovi sviluppi... Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: “C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato”Antonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel... Altri aggiornamenti su Caso Denise Discussioni sull' argomento Libro e spettacolo in onore di Lea Garofalo; Rapinato tre anni fa: In zona stazione è il caos. Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltatoAntonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel caso ... fanpage.it Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anniUna criminologa ne ha rivelato l'esistenza. Un uomo residente a Milano che sarebbe ora pronto a riferire dettagli cruciali ... tgcom24.mediaset.it Caso Denise Pipitone: dopo 21 anni spunta un testimone mai ascoltato prima Una nuova voce potrebbe cambiare tutto. Una persona che finora non aveva mai parlato avrebbe deciso di raccontare ciò che sa sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina - facebook.com facebook