Case popolari fatiscenti di Celleno Ater | Presto intervento Pnrr di riqualificazione

Le case popolari di Celleno sono in condizioni molto precarie, con diversi residenti che devono affrontare problemi strutturali e di sicurezza. L'Ater ha annunciato che è in programma un intervento di riqualificazione tramite i fondi del Pnrr. La situazione è stata segnalata da ViterboToday, evidenziando le difficoltà quotidiane di chi abita in queste abitazioni.

L'azienda interviene dopo la segnalazione del degrado negli immobili di via don Daniele Pacetti: "È stato redatto un progetto di fattibilità tecnico-economica e a breve sarà pubblicato il bando di gara" Case popolari di Celleno in totale degrado. ViterboToday ha raccontato la vicenda di alcuni residenti alle prese con gravi problemi nelle abitazioni. Infiltrazioni d'acqua, cornicioni che crollano e nessuna illuminazione pubblica tra i problemi che giornalmente affrontano i residenti di via don Daniele Pacetti. Ma sulla questione Ater interviene e annuncia l'iter avviato per la ristrutturazione delle case. L'azienda fa... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Celleno: Ater lancia piano Pnrr per salvare case popolariIl degrado che affligge le case popolari di Celleno sta per ricevere una risposta concreta da parte dell’Ater, che ha già avviato un progetto... Una raccolta di contenuti su Case popolari fatiscenti di Celleno... Discussioni sull' argomento Case popolari fatiscenti di Celleno, Ater: Presto intervento Pnrr di riqualificazione; Celleno | Ater lancia piano Pnrr per salvare case popolari. Case popolari: opportunità da quindici milioni per il territorio di ArezzoIl Piano Casa e la Misura 7 del PNRR garantiscono novità per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica ... msn.com Case di Comunità, la Regione rassicura ma i nodi restano: dal caso Crescentino alle strutture extra PNRR ferme, come CavagnoloIn Consiglio regionale l’assessore Federico Riboldi parla di cronoprogramma rispettato, ma tra verifiche tecniche, fondi non ancora sbloccati e cantieri fermi nei territori il quadro resta pieno di om ... giornalelavoce.it Casa della comunità di Monteluce, arrivano rassicurazioni sui fondi Pnrr: "Si farà, i finanziamenti non verranno persi" Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook Tac acquistata da tre anni e mai attivata all’ospedale di Scorrano (Lecce). Un esposto è stato presentato alla guardia di finanza di Maglie sulla gestione di questa nuova Tac finanziata con risorse del Pnrr. A depositarlo sono stati Giovanni Gianreco e Giovanni x.com