Casa occupata dalla finta amica che lo relega in garage subito liberata

Una casa è stata occupata da una donna che aveva finto di essere amica di un residente, poi l’ha relegato in garage. La proprietaria si è resa conto della situazione e ha immediatamente preso i provvedimenti per liberare l’immobile. La donna aveva inizialmente offerto il suo aiuto per condividere le faccende domestiche e alleviare la solitudine dell’abitante.

L'idea di ospitare un'amica in casa per farsi dare una mano e dividere le incombenze, gli era sembrata la scelta giusta per rompere la solitudine e per renderne meno faticosa la gestione. Nel giro di qualche mese però la convivenza è diventata un incubo e si è rivelata per la sua reale natura: un tentativo, giorno per giorno, di rubare l'immobile. Per un cinquantenne mestrino è iniziata una vera e propria estromissione dalla sua proprietà. L'uomo, sempre più relegato a favore degli ampi spazi che la donna, una coetanea dell'est Europa, prendeva all'interno dell'immobile invitando altre persone, si è presto sentito preso in trappola. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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