Carta del docente Tar ingolfati dai ricorsi degli insegnanti Buricelli | Esborsi significativi ed evitabili La replica del Miur | Importante accelerazione del contenzioso

Nel 2025, quasi un ricorso su due presentato davanti al Tar della Lombardia riguarda insegnanti o docenti che contestano il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Secondo Buricelli, si tratta di esborsi considerevoli e evitabili, mentre il Ministero segnala un’accelerazione del contenzioso. La situazione ha portato a un sovraccarico di cause giudiziarie che coinvolgono il sistema della Carta del docente e le relative procedure.

Quasi un contenzioso su due aperto davanti al Tar della Lombardia nel 2025 rè stato intentato da un insegnante o un docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Una massa di richieste che stanno comportando “a Milano” così come “in tutta Italia” esborsi “significativi – ed evitabili – per spese legali a carico del Ministero ” di Giuseppe Valditara. A lanciare l’allarme ieri Marco Buricelli, neo-presidente del Tar Lombardia, sezione di Milano, in una nota riassuntiva dei dati del 2025 redatta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della giustizia amministrativa. Su 5.280 ricorsi, 2.300 riguardano la Carta del docente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carta del docente, Tar ingolfati dai ricorsi degli insegnanti. Buricelli: “Esborsi significativi ed evitabili”. La replica del Miur: “Importante accelerazione del contenzioso” Articoli correlati La relazione 2025 del Tar Puglia: "Contenziosi in aumento". Boom di ricorsi per carta del docenteIl presidente del Tribunale Amministrativo Regionale, Spagnoletti: "Crescita significativa nel corso dell'ultimo anno, sia nel settore degli appalti... Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto” Carta Docente: non serve fare solo il ricorso (ecco quando puoi ottenerla diversamente) Una selezione di notizie su Carta del docente Tar ingolfati dai... Temi più discussi: Carta del docente ai precari? Se il giudice del lavoro stabilisce che va assegnata ai supplenti, allora anche le spese processuali sono a carico dell’amministrazione: il Tar dà ragione a un ricorrente con Anief; Carta del Docente 2026 scende sotto i 400 euro (da 500): perché vale meno e cosa succede. La replica di Valditara: Più risorse per la formazione dei prof; Duemila ricorsi al Tar per la Carta del docente. Il presidente: Inascoltato il nostro allarme; Tar ingolfato dai ricorsi per la Carta del docente, l’appello del presidente al ministero: Risolva. Carta del docente non trasmissibile agli eredi: il TAR dichiara inammissibile il ricorso per l’ottemperanza del giudicato sulla carta elettronicaLa decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia riguarda un ricorso per ottemperanza proposto da un’erede di un docente defunto, che chiedeva l’esecuzione di una sentenza della Cort ... orizzontescuola.it CARTA DEL DOCENTE, MIM REPLICA A PRESIDENTE TAR LOMBARDIARoma, 13 mar - In merito a quanto affermato dal Presidente del Tar Lombardia circa i ricorsi del personale docente in relazione al pagamento della Carta del Docente, si precisa quanto segue. L’azione ... 9colonne.it Come inaugurare la Carta del Docente Ecco una splendida proposta di formazione… Summer School 1-2 luglio 2026 a Brescia “Ed io, frate Francesco, vostro piccolino servo” Vai sul sito: www.ircbrescia.it - facebook.com facebook Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com