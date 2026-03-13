Carta del docente | come faccio accesso a seguito di sentenza? Video tutorial

Da orizzontescuola.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Carta del docente per l’anno scolastico 202526 è nuovamente attiva sulla piattaforma del ministero con un importo di 383 euro per ogni insegnante beneficiario. Dopo una sentenza, gli insegnanti interessati possono seguire un video tutorial che spiega i passaggi necessari per accedere alla carta e utilizzarla. La procedura si rivolge a chi ha già diritto al beneficio e desidera utilizzarlo.

La Carta del docente per l’anno scolastico 202526 è tornata operativa sulla piattaforma ministeriale con un importo pari a 383 euro per ogni insegnante beneficiario. Il bonus, nato per sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti, consente di acquistare libri, corsi di formazione, software, hardware e accedere ad attività culturali come musei o teatro.  L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

