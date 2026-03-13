La Carrarese di Antonio Calabro ha disputato otto partite di fila senza riuscire a ottenere una vittoria, un record negativo per la stagione. Nonostante questa serie negativa, l’allenatore ha dichiarato che le prestazioni della squadra sono state comunque positive. La squadra ha affrontato otto incontri consecutivi senza conquistare i tre punti, segnando una fase difficile nel campionato.

Otto partite consecutive senza vittoria. Non era mai capitato quest’anno alla Carrarese di Antonio Calabro un’astinenza così lunga dai tre punti. Mister si è dato una ragione di questo digiuno? "Ho analizzato bene il periodo e le singole partite. Dopo il successo con l’Empoli abbiamo giocato col Venezia facendo una grande prova. In casa abbiamo rallentato il Sudtirol, che veniva da 5 vittorie consecutive. Ci sono state, poi, due trasferte consecutive a Padova, dove abbiamo espresso un buon gioco ma non abbiamo finalizzato bene, ed a Modena, dove abbiamo fatto una partita importante. In casa col Monza ed a Mantova non ho potuto di nuovo dire niente a questi ragazzi per come si sono comportati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Otto giornate senza vittorie. Calabro: "Ma le prestazioni ci sono state"

Articoli correlati

Leggi anche: Carrarese Ora gli azzurri fanno sognare. Ma Calabro fa il pompiere: "Piedi per terra"

Conferenza stampa Allegri: «Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Sugli arbitri…»Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano.

Tutti gli aggiornamenti su Carrarese Otto

Discussioni sull' argomento Il Frosinone batte la Sampdoria che viene agganciata dal Mantova; Carrarese-Palermo: info settore ospiti; Carrarese-Palermo 8 marzo 2026: orario, arbitro, TV e statistiche della 29a giornata; Serie B. Carrarese, l'8 marzo in campo color giallo mimosa.

Carrarese Otto giornate senza vittorie. Calabro: Ma le prestazioni ci sono statePer il tecnico non ci sono grandi problemi: C’è da lavorare sui millimetri, non sui centimetri. Peccato per l’assenza dei tifosi a Castellamare ... sport.quotidiano.net

U16 | SETTEBELLO... ANZI OTTO! #Juventus travolgente a Vinovo! Prestazione spaziale dei ragazzi di Mister Gridel che superano la #Carrarese con un incredibile 8-1! Serata magica per #Pame, autore di una tripletta nel primo tempo. Nella ripre - facebook.com facebook

#JUVENTUS U16 | SETTEBELLO... ANZI OTTO! Prestazione spaziale dei ragazzi di Mister Gridel che superano la #Carrarese con un incredibile 8-1! Tripletta di #Pame, poi gol di #Deniz e... LEGGI IL REPORT COMPLETO shorturl.at/iYP x.com