Carovana Rosa a Reggio Calabria | bilancio più che positivo per due giorni di prevenzione senologica

A Reggio Calabria si sono svolti due giorni dedicati alla prevenzione senologica con la presenza della Carovana Rosa di Pam Italia. Durante l'evento, sono state offerte visite gratuite e servizi informativi rivolti alle aree periferiche della città e della provincia, attirando un numero rilevante di partecipanti. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, confermando l'interesse e la partecipazione della comunità.

L’iniziativa di Pam Italia rafforza la cultura della diagnosi precoce e facilita l’accesso agli screening mammografici sul territorio Grande successo a Reggio Calabria per la Carovana Rosa di Pam Italia. Le due giornate dedicate alla prevenzione senologica gratuita e attenzione alle aree periferiche della città e della provincia, ha registrato notevole successo. A confermarlo è la responsabile provinciale Pam Reggio Calabria Enza Votano che sottolinea come la città reggina "conferma la propria grande sensibilità verso la salute delle donne. Fin dalle prime ore del mattino si è registrata un’affluenza significativa di donne che hanno scelto di aderire al programma di prevenzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Mammografie gratuite, arriva a Reggio Calabria la Carovana rosa di Pam ItaliaReggio Calabria si prepara ad accogliere la Carovana Rosa di Pam Italia, l’iniziativa itinerante che promuove la prevenzione e la diagnosi precoce... Aggiornamenti e notizie su Carovana Rosa Temi più discussi: Mammografie gratuite, arriva a Reggio Calabria la Carovana rosa di Pam Italia; Reggio Calabria, mammografie gratuite con la Carovana Rosa; Prevenzione attiva: la Carovana Rosa arriva a Reggio; Mammografie gratuite Pam Italia a Reggio: 11 e 12 marzo i Pink day · ilreggino.it. Reggio Calabria, mammografie gratuite con la Carovana RosaDue importanti giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno. Informazioni sulle prenotazioni e partecipazione ... citynow.it Reggio Calabria: l’11 e 12 Marzo Mammografie gratuite PAM ItaliaLa Carovana Rosa di PAM Italia arriva a Reggio Calabria con due importanti giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno ... ilmetropolitano.it Questa mattina abbiamo ospitato la carovana de “La Forza in Sella Punto Zero”, iniziativa che segna l’inizio del percorso verso la nascita della Rete Rosa Sicilia, progetto dedicato alla promozione e allo sviluppo del ciclismo femminile in Sicilia. L’evento orga - facebook.com facebook