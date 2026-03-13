Carovana Rosa a Reggio Calabria | bilancio più che positivo per due giorni di prevenzione senologica

A Reggio Calabria si sono svolti due giorni dedicati alla prevenzione senologica con la presenza della Carovana Rosa di Pam Italia. Durante l'evento, sono state offerte visite gratuite e servizi informativi rivolti alle aree periferiche della città e della provincia, attirando un numero rilevante di partecipanti. La manifestazione si è conclusa con un bilancio positivo, confermando l'interesse e la partecipazione della comunità.

L’iniziativa di Pam Italia rafforza la cultura della diagnosi precoce e facilita l’accesso agli screening mammografici sul territorio Grande successo a Reggio Calabria per la Carovana Rosa di Pam Italia. Le due giornate dedicate alla prevenzione senologica gratuita e attenzione alle aree periferiche della città e della provincia, ha registrato notevole successo. A confermarlo è la responsabile provinciale Pam Reggio Calabria Enza Votano che sottolinea come la città reggina "conferma la propria grande sensibilità verso la salute delle donne. Fin dalle prime ore del mattino si è registrata un’affluenza significativa di donne che hanno scelto di aderire al programma di prevenzione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

