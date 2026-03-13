A Macerata, nel 2025, le famiglie con contratti di fornitura di luce e gas a tariffa indicizzata hanno sostenuto una spesa media di 2.000 euro, il record nelle Marche. La cifra rappresenta un peso significativo sui bilanci familiari, con alcuni conti che arrivano a superare questa cifra. La situazione evidenzia l’impatto elevato delle bollette sulla vita quotidiana delle famiglie della provincia.

Nelle Marche è la provincia di Macerata quella in cui, nel 2025, le famiglie con contratto di fornitura sul mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso di più per luce e gas: mediamente 2.151 euro complessivi, una somma rilevante. E, sia detto per inciso, non c’era – come adesso – una guerra in corso in un’area strategica per le forniture di gas e petrolio, con inevitabili ripercussioni sui costi dell’energia, come stiamo già verificando in questi giorni. I dati emergono da un’analisi condotta da Facile.it. L’anno scorso, nella nostra provincia la spesa media a famiglia per la bolletta della luce si è attestata a 766 euro, mentre per quella del gas ha toccato quota 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro bollette, conto da duemila euro. A Macerata il record nelle Marche: "Così si logorano i bilanci familiari"

