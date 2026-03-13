Carini | zinco fuso ustiona operaio indagano i Carabinieri

Un operaio di quarantacinque anni è rimasto gravemente ustionato mentre lavorava nello stabilimento TecnoZinco di Carini, dove si occupava di manipolare zinco fuso. I Carabinieri hanno aperto un’indagine per chiarire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza sul lavoro. L’incidente si è verificato all’interno della sede situata in via Don Lorenzo Milani.

Lo sbaglio tecnico e il prezzo della sicurezza industriale. Un operaio di quarantacinque anni ha subito gravi ustioni mentre lavorava all’interno dello stabilimento TecnoZinco, situato in via Don Lorenzo Milani a Carini. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del giorno precedente alla data odierna, quando una colata di zinco fuso ha travolto l’uomo, causando lesioni alle braccia e alle gambe. Il ferito è stato immediatamente trasferito al Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita ma hanno previsto un periodo di osservazione ventennale. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cinisi insieme ai tecnici Spresal dell’Asp per avviare le indagini sulla dinamica e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

