Cardinal Bolletta liquidato da Leone Via dal Vaticano tornerà in Polonia

Prevost nomina arcivescovo di Lodz l'Elemosiniere di Francesco, che riallacciò la corrente al centro sociale abusivo Spin time di Roma, senza pagare il conto. Portò a «corte» la ciurma di Casarini. Che passò all'incasso. Dicono che sia stato promosso. Effettivamente fra il Vaticano a Roma e la diocesi di Lodz in Polonia non c'è partita. Accompagnato dalle sinfonie degli amici (dalle quali traspare una certa, sospetta malinconia), Konrad Krajewski noto come «cardinal Bolletta» si appresta a oltrepassare le Mura Leonine per tornare a casa. L'Elemosiniere di papa Francesco è stato nominato da Leone XIV arcivescovo metropolita della quarta città polacca, dov'era nato 62 anni fa. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Cardinal Bolletta liquidato da Leone. Via dal Vaticano, tornerà in Polonia