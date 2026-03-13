Carceri | tecnologia e lavoro per sfidare la ‘ndrangheta

La Garante regionale dei diritti dei detenuti ha avviato un confronto istituzionale sulla situazione delle carceri, concentrandosi sull’uso di nuove tecnologie e sul lavoro come strumenti di contrasto alla ‘ndrangheta. Sono state avviate discussioni con le autorità penitenziarie per valutare iniziative concrete che coinvolgano i detenuti e promuovano alternative alla criminalità organizzata. Il percorso mira a trovare soluzioni pratiche e immediate.

La Garante regionale dei diritti dei detenuti ha avviato un percorso di confronto istituzionale portando il dossier carceri davanti alla Commissione Anti-‘ndrangheta, con l’obiettivo esplicito di ridefinire le strategie di contrasto alla criminalità organizzata all’interno degli istituti penitenziari. Questa iniziativa non si limita alla semplice denuncia delle carenze strutturali, ma propone una visione operativa che integra la sicurezza tecnologica con percorsi di rieducazione e lavoro per i reclusi. L’approccio definito come antimafia penitenziaria mira a rompere il ciclo di potere interno ai carceri, trasformando gli istituti da luoghi di mero isolamento in spazi di recupero sociale reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carceri: tecnologia e lavoro per sfidare la ‘ndrangheta Articoli correlati Ndrangheta, operazione dei carabinieri nel crotonese e in alcune carceri: 19 arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Blitz dei carabinieri su ordine della DDA di Catanzaro Un’ampia operazione delle forze dell’ordine è stata eseguita questa... "Non nuove carceri ma carceri nuove", il documento dei garanti: "Sovraffollamento, la costruzione di nuovi istituti non è la soluzione""I dati oggi disponibili restituiscono un quadro allarmante sulle carceri: il progressivo aumento della popolazione detenuta, il ritorno a... Contenuti utili per approfondire Carceri tecnologia e lavoro per sfidare... Temi più discussi: Suicidi nelle carceri: il report del Garante dei detenuti per il 2025; Più reati, meno sicurezza: detenuti e polizia nello stesso girone delle carceri italiane; Radio Carcere: Seconda Chance, abbiamo trovato lavoro per più di 760 detenuti - Dialogo con Flavia Filippi fondatrice dell'Associazione che mette in contatto imprese e ristretti. A seguire le lettere scritte dalle carceri.; Confindustria Brescia: siglato oggi il rinnovo della collaborazione con Istituti di Pena Bresciani, Garante dei Detenuti e Tribunale di Sorveglianza di Brescia - Radio Bruno. Antimafia penitenziaria. «Per sconfiggere i boss servono tecnologia e rieducazione, non solo repressione»Il dossier carceri in Commissione Anti-'ndrangheta. La difesa della Polizia Penitenziaria: «Non lasciamo sola l'Amministrazione penitenziaria» ... corrieredellacalabria.it Genova carcere e lavoro: confronto su reinserimento detenutiGenova carcere e lavoro: istituzioni e terzo settore riuniti al Matitone per rafforzare l’inserimento lavorativo dei detenuti e i progetti di reinserimento sociale. ligurianotizie.it I continui attacchi aerei statunitensi e israeliani nei pressi delle carceri e di altre strutture detentive gestite dalle forze di sicurezza iraniane stanno mettendo in pericolo migliaia di persone detenute, anche minorenni. L'appello x.com Nelle carceri si sforna il pane ogni mattina. E non è un caso. Si chiama Panatè. È una cooperativa panificio nata dentro le carceri italiane. L'ha fondata Davide Danni con un'idea semplice e rivoluzionaria: dare un lavoro vero a chi sta scontando una pena. Ma i - facebook.com facebook