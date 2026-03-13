Carburanti più cari in Italia | molti automobilisti fanno rifornimento in Slovenia

A causa delle tensioni e del conflitto in Medio Oriente, i prezzi di benzina e diesel in Italia sono aumentati. Di conseguenza, numerosi automobilisti italiani stanno facendo rifornimento in Slovenia, dove i carburanti risultano più economici. La situazione ha portato a un incremento delle vendite di carburanti oltre confine, con molti che scelgono di approfittare dei prezzi più bassi.