Carburanti più cari in Italia | molti automobilisti fanno rifornimento in Slovenia
A causa delle tensioni e del conflitto in Medio Oriente, i prezzi di benzina e diesel in Italia sono aumentati. Di conseguenza, numerosi automobilisti italiani stanno facendo rifornimento in Slovenia, dove i carburanti risultano più economici. La situazione ha portato a un incremento delle vendite di carburanti oltre confine, con molti che scelgono di approfittare dei prezzi più bassi.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’effetto della crisi in Medio Oriente sui prezzi. L’aumento dei prezzi di benzina e diesel, legato alle tensioni e al conflitto in Medio Oriente, sta spingendo molti automobilisti italiani a cercare alternative oltre confine. Sempre più conducenti scelgono infatti di attraversare la frontiera con la Slovenia, dove il governo ha deciso di intervenire riducendo le accise sui carburanti per contenere i rincari. La misura, entrata in vigore dal 10 marzo, è stata adottata dall’esecutivo di Lubiana con l’obiettivo di attenuare l’impatto dell’aumento del costo del petrolio sui consumatori. Quanto costa fare il pieno oltre confine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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