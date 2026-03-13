I prezzi dei carburanti in Italia continuano a salire, con gasolio e benzina che raggiungono i livelli più alti da oltre un anno. Il gasolio self service si avvicina ai massimi storici del 30 giugno 2022, mentre la benzina registra un aumento significativo. La situazione interessa le stazioni di servizio di tutta la penisola, con i consumatori che affrontano costi più elevati alla pompa.

I prezzi dei carburanti in Italia hanno raggiunto livelli record, con il gasolio self service che tocca il massimo assoluto dal 30 giugno 2022. La benzina ha superato la soglia più alta registrata dal 3 marzo 2025, spinta da un petrolio Brent che ieri ha chiuso sopra i cento dollari al barile per la prima volta dalla chiusura di luglio 2022. Le compagnie petrolifere Eni, IP, Q8 e Tamoil hanno annunciato aumenti immediati sui listini consigliati, confermando una tendenza rialzista che colpisce direttamente il portafoglio delle famiglie italiane. L’impennata delle quotazioni globali del greggio si riflette immediatamente sui prodotti raffinati: la benzina ha oltrepassato la quota dei mille dollari a tonnellata, livello non da settembre 2023, mentre il gasolio ha toccato i 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti ai massimi storici: gasolio e benzina schizzano

Articoli correlati

Carburanti, l’ondata di rincari continua: schizzano i prezzi per benzina e gasolio(Adnkronos) – Dopo i rialzi dovuti alla guerra in Iran, continua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in...

Dal 1° gennaio cambia il prezzo dei carburanti: gasolio più caro, benzina ai minimi storiciA partire dal 1° gennaio 2026, gli automobilisti con veicoli diesel dovranno fare i conti con un aumento delle accise di 4,05 centesimi al litro.

Tutto quello che riguarda Carburanti ai massimi storici gasolio e...

Temi più discussi: CARBURANTI ALLE STELLE MA NON PER LA GUERRA; Carburanti, nuovi rincari, il diesel sale ai massimi dal 2023; Accise mobili, benzina e diesel ai massimi: cosa può cambiare già da domani | Quattroruote.it; Carburanti, il pieno dell’auto aumenta: diesel ai massimi da luglio 2022. Allo studio l’accisa mobile.

Carburanti ai massimi storici: la crisi nel Golfo e lo Stretto di Hormuz fanno volare ancora i prezzi della benzinaPrezzi dei carburanti alle stelle: lo Stretto di Hormuz chiuso e l’Europa corre ai ripari. Tutti i numeri e le novità ... tag24.it

Carburanti, ancora rialzi: gasolio self service ai massimi da giugno 2022Carburanti, ancora rialzi: gasolio self service ai massimi da giugno 2022(Adnkronos) – A quasi due settimane dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, per la prima volta ieri il petrolio Brent h ... sulpanaro.net

Per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti provocato dalla guerra in Medio Oriente, diverse compagnie aeree rivedranno i costi dei biglietti. Ecco quali - facebook.com facebook

Meloni in Aula senza soluzioni sui carburanti: servono soldi. Pichetto: “No a reazioni emotive”. La premier continua ad aprire alle accise mobili ma dal Mef fanno ancora di conto. Di @LucaRoberto11 x.com