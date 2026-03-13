Carabinieri coinvolti nell' incidente | Serve più sicurezza per chi interviene sulle strade veloci

Da ferraratoday.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La segreteria provinciale del sindacato dei carabinieri di Ferrara ha espresso solidarietà ai militari dell’Arma di Migliarino coinvolti in un grave incidente sul raccordo autostradale Ferrara-mare. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi mentre i carabinieri intervenivano su una strada veloce. La nota sottolinea la necessità di aumentare la sicurezza per chi opera in queste condizioni.

“L’evento – precisano dalla sigla - ripropone con urgenza il tema della gestione degli interventi sulle arterie a scorrimento veloce, dove le caratteristiche strutturali e i flussi di traffico richiedono protocolli e dotazioni specifiche”. Il Sim sottolinea come, su tratti stradali assimilabili per criticità a vere e proprie autostrade, “l’intervento debba essere garantito prioritariamente dalle specialità della polizia stradale, strutturalmente dotate di mezzi con pannelli luminosi a messaggio variabile”. Tali strumenti per il sindacato sono, di fatto, fondamentali per garantire una segnalazione preventiva a distanza, riducendo drasticamente il rischio di collisioni per i mezzi fermi in carreggiata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Dieci morti nell'ultimo anno: è emergenza sicurezza sulle strade di Foggia

Ferrara Partecipata chiede più sicurezza sulle strade: presentata una petizione al sindacoIl forum Ferrara Partecipata, ha presentato una petizione per la messa in sicurezza di via Venti Settembre.

Tutti gli aggiornamenti su Carabinieri coinvolti

Temi più discussi: Carabiniere di 23 anni in coma dopo l'incidente sulla Castrense: Una vita bloccata, ferma tra incertezze e speranze; Carabinieri coinvolti nell'incidente: Serve più sicurezza per chi interviene sulle strade veloci; Un'auto di pattuglia e una Mini si sono scontrate a Imola; Inseguono l’auto dei ladri, incidente e due carabinieri feriti. Preso uno dei malviventi.

carabinieri coinvolti nell incidenteCellere – Carabiniere di 23 anni in coma dopo un incidente: amici e colleghi avviano una raccolta fondiCELLERE - Un grave incidente stradale ha cambiato improvvisamente la vita di Mattia, un giovane carabiniere di appena 23 anni in servizio a Cellere, nel viterbe ... etrurianews.it

Incidente stradale nel Vibonese: un ferito grave trasportato d’urgenza a CatanzaroUn violento scontro tra un furgone e un’utilitaria ha bloccato il traffico tra Pizzo e Vibo Marina. Un ferito grave è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro ... catanzaroinforma.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.