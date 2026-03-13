Carabinieri coinvolti nell' incidente | Serve più sicurezza per chi interviene sulle strade veloci

La segreteria provinciale del sindacato dei carabinieri di Ferrara ha espresso solidarietà ai militari dell’Arma di Migliarino coinvolti in un grave incidente sul raccordo autostradale Ferrara-mare. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi mentre i carabinieri intervenivano su una strada veloce. La nota sottolinea la necessità di aumentare la sicurezza per chi opera in queste condizioni.

“L’evento – precisano dalla sigla - ripropone con urgenza il tema della gestione degli interventi sulle arterie a scorrimento veloce, dove le caratteristiche strutturali e i flussi di traffico richiedono protocolli e dotazioni specifiche”. Il Sim sottolinea come, su tratti stradali assimilabili per criticità a vere e proprie autostrade, “l’intervento debba essere garantito prioritariamente dalle specialità della polizia stradale, strutturalmente dotate di mezzi con pannelli luminosi a messaggio variabile”. Tali strumenti per il sindacato sono, di fatto, fondamentali per garantire una segnalazione preventiva a distanza, riducendo drasticamente il rischio di collisioni per i mezzi fermi in carreggiata. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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