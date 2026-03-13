Capodrise | incendio divampa fumo invade le case

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio tra Capodrise e Marcianise, nei pressi del parco commerciale Maximall. Le fiamme hanno causato una densa colonna di fumo che si è estesa nell’aria, rendendo visibile la nube a diversi chilometri di distanza e invadendo alcune abitazioni vicine. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un pomeriggio di tensione ha scosso la zona tra Capodrise e Marcianise, dove un incendio divampato vicino al parco commerciale Maximall ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. L’evento, verificato nel pomeriggio del 13 marzo 2026, ha costretto i residenti a chiudere porte e finestre per bloccare l’odore acre che si diffondeva nell’aria. Le fiamme hanno preso vita in un’area composta da terreni incolti e cumuli di materiali vari, mentre il vento ha spinto il denso fumo verso le vie limitrofe, creando disagio immediato per automobilisti e passanti che rallentavano lungo le strade. Il fattore umano davanti alla minaccia ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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