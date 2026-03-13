capitale della cultura la regione campania sostiene mirabella

La Regione Campania ha annunciato il suo supporto alla candidatura di Mirabella Eclano come Capitale italiana della Cultura 2028. La promozione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, evidenziando l’impegno della regione nel valorizzare il patrimonio culturale del comune. La candidatura mira a far riconoscere Mirabella Eclano come centro di rilevanza culturale nel prossimo anno.

Tempo di lettura: 3 minuti La Regione Campania promuove e sostiene la prestigiosa candidatura di Mirabella Eclano al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. La città irpina, con il dossier “ L’Appia dei Popoli – Incubatrice di Art Thinking ”, è – tra le dieci finaliste – l’unica rappresentante della Campania ammessa alla selezione finale. Mercoledì 18 marzo il Ministero della Cultura proclamerà la vincitrice. Il progetto, elaborato su impulso e coordinamento del sindaco Giancarlo Ruggiero e dell’assessora comunale alla Cultura Raffaella Rita D’Ambrosio, propone un modello di sviluppo territoriale permanente fondato sulla cultura: dall’arte pubblica diffusa alla musica identitaria, dalla letteratura immersiva al teatro di avanguardia e molto altro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

