Canzonissima torna in televisione dopo quarant'anni con una nuova formula, e Milly Carlucci ha annunciato che potrebbe essere strutturata come una gara musicale. La trasmissione, che ha segnato un'epoca, si prepara a riprendere il suo posto nel palinsesto televisivo italiano con alcune modifiche rispetto alla versione originale. La produzione sta valutando diverse opzioni per il format, senza confermare ancora una formula definitiva.

Il 21 marzo prenderà il viaCanzonissima, il “nuovo” programma diMilly Carlucci. In realtà questo format appartiene al primo periodo della tv italiana, quando lo schermo era ancora in bianco e in nero.Sono passati 40 anni e adesso la Rai ha deciso di riproporlo in una forma inedita. Dato il disordine generale che si è creato sui social, seguito dalla tanta incertezza,Milly Carluccisui canali social del programma ha deciso di spiegare meglio come funzionerà il tutto. Ha sottolineato anche che il termine “concorrenti” è improprio. Nel video diffuso,Carlucciha spiegato che ci sarà un grande gruppo di artisti, amici tra di loro, che ogni sera si esibiranno non solo con le proprie canzoni ma anche con delle cover. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Canzonissima: come funzione il format, sarà una gara?

